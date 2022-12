Noch nie hat eine US-Airline mehr Langstreckenmaschinen geordert: 100 Boeing 787 Dreamliner sollen die United-Flotte erneuern, weitere 100 Optionen sind möglich.

Boeing bekommt größte Langstrecken-Order in US-Geschichte

Boeing und United Airlines haben am Dienstag die „größte Widebody-Order einer US-Airline in der Geschichte der kommerziellen Luftfahrt“ bekannt gegeben. Die Fluggesellschaft will ihre alternde Langstrecken-Flotte mit mindestens 100 Boeing 787 Dreamlinern erneuern. Die Auslieferung soll 2024 beginnen. Zusätzlich habe man sich Optionen für 100 weitere Jets dieses Typs gesichert.

Damit zieht Airbus mit dem Konkurrenzmodell A350 den Kürzeren und könnte Gerüchten zufolge auch eine bereits bestehende United-Order über 45 Airbus A350 verlieren.

Zusätzlich hat die US-Airline 56 kleinere Maschinen vom Typ 737 Max bestellt, auch hier mit Option auf 44 weitere. Schätzungen zufolge könnte der Gesamtwert der festen Bestellungen bei mehr als 17 Milliarden US-Dollar liegen.

