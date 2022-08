BMW untersucht einen tödlichen Unfall, bei dem eines ihrer mit einem Fahrerassistenzsystem ausgestatteten Fahrzeuge in den Gegenverkehr geriet.

BMW iX

BMW untersucht tödlichen Crash mit Fahrerassistenzsystem

(Bloomberg) -- Die BMW AG untersucht einen tödlichen Unfall, bei dem eines ihrer mit einem Fahrerassistenzsystem ausgestatteten Fahrzeuge in den Gegenverkehr geriet und mehrere Folgekollisionen verursachte.

Der Automobilhersteller steht nach dem Unfall am Montagnachmittag in engem Kontakt mit den Behörden in Reutlingen. Nach Angaben der Polizei geriet der elektrische Geländewagen BMW iX in den Gegenverkehr, stieß mit einem Citroën zusammen und prallte anschließend gegen einen Mercedes-Benz Transporter.

Ein Passagier in diesem Fahrzeug kam ums Leben und insgesamt neun Personen wurden verletzt, darunter ein Kind.

Missverständnis möglicherweise Unfallursache

Nach Angaben der Polizei waren vier Hubschrauber und zehn Krankenwagen vor Ort. Rund 80 Feuerwehrleute waren mit den Rettungsarbeiten und einem brennenden Fahrzeug beschäftigt.

Bei dem betroffenen BMW handelte es sich um ein Testfahrzeug, und die Behörden untersuchen, ob der 43-jährige Fahrer zum Zeitpunkt des Vorfalls die Kontrolle über das Fahrzeug hatte. Laut BMW hat ein Aufkleber am Fahrzeug mit dem Hinweis, dass es eine Kamera habe und zu Testzwecken aufnehme, möglicherweise zu einem Missverständnis darüber geführt, ob das Fahrzeug autonom fuhr.