BMW produziert erste Wasserstoff-Fahrzeuge

Der deutsche Autobauer startet mit einem Brennstoffzellensystem für eine Testflotte auf Basis des Modells iX5.

(Bloomberg) - Der bayrische Automobilhersteller BMW hat mit der Produktion von Brennstoffzellensystemen für ihr wasserstoffbetriebenes SUV iX5 begonnen. Er setzt damit auf einen alternativen Energiespeicher, von dem die deutschen Konkurrenten nicht erwarten, dass er sich in Autos durchsetzen wird.



Wasserstoff werde aufgrund seiner Vorteile in der individuellen Mobilität an Bedeutung gewinnen, sagte Vorstandschef Oliver Zipse am Mittwoch bei der Eröffnung der Produktionsstätte in München. Wasserstoffbetriebene Autos seien aus BMW-Sicht die „ideale Technologie“, um reine Batterie-Elektrofahrzeuge zu ergänzen.

Massenproduktion nicht ausgeschlossen

BMW will bis Ende dieses Jahres Dutzende iX5-Wasserstofffahrzeuge zu Testzwecken herstellen und zieht die Möglichkeit einer Massenproduktion von Brennstoffzellenfahrzeugen innerhalb dieses Jahrzehnts „ernsthaft in Betracht“.

Die Brennstoffzellen liefert der japanische Automobilkonzern Toyota, während BMW einige Komponenten, wie beispielsweise Kompressoren, entwickelt hat und die Brennstoffzellensysteme dann in Bayern fertigstellen wird.

Der letzte in der Runde

BMW ist der letzte verbleibende deutsche Luxusautohersteller, der Wasserstoffantriebe weiterverfolgt: Mercedes hat die Produktion seines GLC-Brennstoffzellen-Geländewagens gestoppt, um sich auf batteriebetriebene Autos zu konzentrieren, Audi hat seine Pläne für eine Wasserstoff-Testflotte aus dem gleichen Grund auf Eis gelegt.

Zipse sagte Anfang August, dass wasserstoffbetriebene Modelle ab 2025 eine Option für die neue BMW-Plattform „Neue Klasse“ sein könnten. Die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge könne in vielen Ländern zeitweise unzureichend sein, sodass wasserstoffbetriebene Fahrzeuge für das Erreichen der Klimaziele wichtig seien, sagte er.

