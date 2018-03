BMW peilt erneut Rekordergebnis an

Für BMW war 2017 ein Rekordjahr, und das möchte man 2018 fortschreiben. Auf der Jahrespressekonferenz musste sich der Vorstand dennoch unangenehme Fragen wegen der Razzia am Vortag gefallen lassen.

Als die Münchner Staatsanwaltschaft am Dienstag die BMW-Zentrale durchsuchte und Ermittlungen wegen Betrugsverdachts bei der Abgas-Reinigung einleitete, dürften nur wenige an einen Zufall geglaubt haben. Der Zeitpunkt war allzu auffällig gewählt – am Tag vor der Jahrespressekonferenz bei BMW mit zahlreichen Journalisten aus aller Welt vor Ort. Eine entsprechend große Aufmerksamkeit war der Aktion der Behörden somit sicher.

Und die Razzia dürfte am Dienstag in der Autobranche auch gewisse Erinnerungen wachgerufen haben, denn im vergangenen Jahr hatte die Münchener Staatsanwaltschaft bereits in einer ähnlich spektakulären Aktion während der Jahrespressekonferenz von Audi deren Konzernzentrale durchsucht – und anschließend beteuert, es handele sich um einen Zufall ...