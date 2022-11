BMW mit Gewinnsprung - auch Opel-Mutter Stellantis steigert Umsatz

Foto: AFP

Ein Arbeiter in der Montagehalle des Stellantis-Automobilwerks in Hordain, Nordfrankreich. - Die aus der Fusion von PSA und Fiat-Chrysler hervorgegangene Stellantis-Gruppe wird in ihrem Werk im nordfranzösischen Hordain mit der Massenproduktion von wasserstoffbetriebenen Nutzfahrzeugen beginnen.