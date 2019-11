Auch in Luxemburg locken viele Geschäfte am Freitag mit Schnäppchen. Zu Mittag hielt sich der Ansturm aber noch in Grenzen.

"Black Friday" verläuft (noch) ruhig in Luxemburg

Auch in Luxemburg locken viele Geschäfte am Freitag mit Schnäppchen. Zu Mittag hielt sich der Ansturm aber noch in Grenzen.

(mbb/jt) - Auch in Luxemburg findet am heutigen Freitag der „Black Friday“ statt: Sowohl in den Geschäften wie auch im Internet sind günstige Angebote zu erwarten.

Frage des Tages Heute ist es so weit: Der Black Friday ist da. Werden Sie von den günstigen Angeboten profitieren oder nervt Sie der alljährliche Konsumrausch eher?

„Diese aus den USA stammende Tradition hat sich inzwischen fest bei uns verankert“ , erklärt die Direktorin der Union commerciale de la ville de Luxembourg (UCVL), Anne Darin-Jaulin. Wie in den vergangenen Jahren hoffen die Geschäfte hierzulande auf mehr Umsatz, bevor das Weihnachtsgeschäft richtig losgeht.



Bei einem Rundgang zu Mittag in der Stadt Luxemburg herrschte allerdings noch normaler Einkaufstrubel. Erwartet wurde, dass die Schnäppchenjagd nach Büroschluss am Nachmittag und an frühen Abend noch in Fahrt kommt. Viele Konsumenten gehen zudem lieber ins Internet, um dort einen "Black Friday"-Deal zu landen.

Viele Geschäfte in der Hauptstadt bieten "Black Friday"-Rabatte an. Foto: Gerry Huberty

Genaue Angaben darüber, inwiefern sich das einmal pro Jahr stattfindende Event auf den Umsatz der Luxemburger Händler niederschlägt, gibt es nicht, wie der stellvertretende Direktor der Confédération luxembourgeoise du commerce (CLC), Claude Bizjak, betont. Dennoch ist allgemein zu beobachten, dass die Umsatzsteigerung besonders hoch im Internet ist. „Das Einkaufen im Internet ist immer beliebter; das zeigt sich ganz besonders am ,Black Friday‘“.

Die Mehrzahl der Händler in Luxemburg machen mit – „schließlich profitieren alle von diesem ,passiven‘ Marketing“, so Bizjak. Auch ist das Shopping-Event nicht mehr nur auf den Einzelhandel beschränkt – „immer mehr Unternehmen im Dienstleistungsbereich werben mit günstigen Angeboten zum ,Black Friday‘“, sagt die UCVL. Aus dieser eigentlich eintägigen Veranstaltung ist für einige Händler inzwischen auch das „Black Week-end“ oder gar die „Black Week“ geworden, wie Darin-Jaulin betont. „Für manche Händler ist das Event wichtiger als die Schlussverkäufe!“

Deshalb haben auch einige Geschäfte in der Hauptstadt verlängerte Öffnungszeiten angefragt; die komplette Liste ist auf der Website www.cityshopping.lu zu finden.