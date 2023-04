Die Rally hat nach dem Zusammenbruch dreier US-Banken an Stärke gewonnen.

Kryptowährung

Bitcoin wieder über 30.000 Dollar

(Bloomberg) – Bitcoin kletterte zum ersten Mal seit Juni 2022 über die Marke von 30.000 Dollar und hat damit seit Jahresbeginn mehr als 80 Prozent zugelegt. Die Erholung ist deutlicher als der knapp 20-prozentige Anstieg des Technologieaktien-Index Nasdaq 100 — mit dem sich Bitcoin tendenziell im Gleichschritt bewegt — und macht einen Teil der Verluste nach der Pleiteserie im Kryptobereich im Jahr 2022 wieder wett. Dennoch liegt Bitcoin immer noch mehr als 50 Prozent unter seinem Allzeithoch im November 2021.

Die Branche steht nach wie vor unter intensiver Beobachtung. Die US-Börsenaufsicht SEC hat die Kryptobörse Coinbase ins Visier genommen und will sie vor Gericht zu bringen. Den Krypto-Mogul Justin Sun hat sie bereits verklagt, weil er angeblich gegen die Wertpapiervorschriften verstoßen hat (was er bestreitet). Die Commodity Futures Trading Commission wiederum geht gegen die Kryptobörse Binance und ihren Gründer Changpeng Zhao vor.



Aber trotz Rückschlägen hat die Rally bei Bitcoin nach dem Zusammenbruch dreier US-Banken an Stärke gewonnen, was die These der Bitcoin-Anhänger wieder aufleben ließ, dass der Token eine attraktivere Alternative zur traditionellen Finanzwelt darstellt.





