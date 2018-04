Der jüngste Facebook-Skandal betrifft auch Nutzer aus Luxemburg. Bis zu 2.645 User könnten laut Facebook betroffen sein.

Bis zu 2.645 Luxemburger Nutzer könnten betroffen sein

Maximilian Richard

Von dem jüngsten Facebook-Skandal sind auch die Daten von bis zu 2.645 Nutzern aus Luxemburg betroffen. Dies bestätigte die Benelux-Facebook-Sprecherin Tineke Meijerman am Freitag gegenüber dem LW. In dem Skandal geht es um die unerlaubte Nutzung der Informationen von Millionen Facebook-Anwendern durch die Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica.



Facebook will Betroffene über Datenweitergabe informieren

Über die Anwendung "Thisisyourdigitallife", einem Persönlichkeitstest, erhielt das Unternehmen Zugriff auf die Daten der Nutzer und deren Facebook-Freunde. Dies hat dann einen Schneeballeffekt ausgelöst.



Insgesamt soll das Unternehmen sich so Zugriff auf die Daten von 87 Millionen Nutzern verschafft haben. In Luxemburg habe lediglich eine Person die Anwendung heruntergeladen, so Meijerman.

Facebook will seine Nutzer weltweit ab Montag über die mögliche Weitergabe ihrer Daten an Dritte informieren. Die Information soll ganz oben im Newsfeed von Facebook auftauchen. Auch alle Apps, mit denen Nutzer auf Facebook verbunden sind, sollen dort in einer eigenen Mitteilung zu sehen sein. Es soll zudem eine einfache Möglichkeit geben, diese Apps zu löschen.