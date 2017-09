(las/dpa) - Die Billigfluglinie Ryanair streicht in den kommenden sechs Wochen täglich 40 bis 50 ihrer mehr als 2.500 Flüge pro Tag, um die eigene Pünktlichkeit zu verbessern. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Nach massiven Protesten von Kunden über fehlende Informationen lieferte Ryanair am späten Sonntag die Liste der annullierten Flüge bis einschließlich diesen Mittwoch.

Betroffen sind auch Flüge von und nach Luxemburg. An diesem Montag ist es der Flug nach London Stanstead, am Mittwoch nach Mailand Bergamo. Auch mehrere Flüge nach Charleroi sind annulliert.

Recht auf 250 Euro Entschädigung



Insgesamt fallen damit bis Ende Oktober rund 2.000 Flüge aus, Passagiere sollten direkt informiert werden. Laut Schätzungen wird dies zwischen 300.000 und 400.000 Passagiere betreffen.



Your flight is operating as scheduled unless you have received a cancellation email. List of flights affected: https://t.co/g9YyVNtWoZ — Ryanair (@Ryanair) September 17, 2017

Der Ausfall von Flügen sei in dieser Dimension außergewöhnlich, betont Philippe Bernard vom Europäischen Verbraucherzentrum Luxemburg. Meist werden Flüge wegen technischer Pannen oder Streiks annulliert. In diesem Fall geht es jedoch um einen Organisationsfehler bei Ryanair.

Ryanair verspricht seinen Kunden, sie über alternative Flüge zu informieren oder ihnen den Preis des Flugtickets zu erstatten. Doch es könnte noch teurer werden für die Airline: Fluggäste haben in bestimmten Fällen ein Anrecht auf eine Entschädigung, wenn ein Flug ausfällt, erklärt Philippe Bernard. Eine EU-Verordnung schreibt eine solche Ausgleichszahlung vor, außer die Airline informiert ihre Kunden zwei Wochen vor Abflug oder bietet einen ähnlichen Flug an.



Die Entschädigung beträgt 250 Euro bei Flügen innerhalb der EU von bis zu 1.500 Kilometern, 400 Euro für Flüge bis zu 3.000 Kilometern und 600 Euro bei noch längeren Flügen zu einer Destination in der EU, so der Verbraucherschutzexperte und Jurist. Der Kunde muss die Entschädigung bei der Airline beantragen. Weigert sich das betreffende Unternehmen zu zahlen, hilft das Luxemburger Wirtschaftsministerium in Streitfällen.



Pünktlichkeit und ausstehende Urlaubstage



Zuletzt hätten etwa Fluglotsenstreiks in Frankreich, aber auch schlechtes Wetter und urlaubsbedingte Verschiebungen bei den Crews zu vielen Verspätungen geführt, heißt es in der Mitteilung. Dadurch sei die Pünktlichkeitsquote der Airline auf unter 80 Prozent gesunken. Dieser Wert sei unakzeptabel, daher müsse man handeln, teilte Ryanair mit. Die Absage von weniger als zwei Prozent aller Flüge helfe dabei, Flugzeuge in Reserve zu haben, wieder auf einen Wert von über 90 Prozent zu kommen.

Durch eine sehr hohe Zahl an Flügen im Juli und August haben die Piloten und das Kabinenpersonal der Airline noch Anrecht auf eine hohe Zahl an Urlaubstagen. Die irischen Behörden zwingen Ryanair die Situation noch vor Ende des Jahres ins Lot zu bringen. Deshalb fehlen Ryanair Piloten und Bordpersonal, um alle Flüge bis zum Start des Winterflugplans im November zu bestreiten.