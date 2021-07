Der Horesca-Verband kritisiert die Entscheidung der Regierung, dass die Gültigkeit von Selbsttests um Mitternacht abläuft.

Bis ein Uhr nachts

Wirte fordern längere Gültigkeit der Selbsttests

Thomas KLEIN Der Horesca-Verband kritisiert die Entscheidung der Regierung, dass die Gültigkeit von Selbsttests um Mitternacht abläuft.

Der nationale Verband der Hoteliers, Gastronomen und Cafetiers Horesca zeigt sich überrascht von der Ankündigung der Regierung, die Gültigkeit von Selbsttests bis Mitternacht begrenzen zu wollen. Dies stelle Unternehmen vor eine neue Schwierigkeit, schreiben die Gastwirte in einer Pressemitteilung am Freitag.



Über 90 Prozent der Restaurants und Cafés schlössen ohnehin spätestens um ein Uhr nachts, so dass es sinnvoller sei, die Aufenthaltsmöglichkeit in einem Selbsttest bis zum gleichen Zeitpunkt zu verlängern. „Das würde auch verhindern, dass sich die Leute danach privat treffen“, so die Mitteilung. Eine Verlängerung um eine Stunde würde demnach kein ernsthaftes Gesundheitsrisiko darstellen.

Mit diesen Regeln geht es in den Sommer Wiedergewonnene Freiheiten und Covid-Check: Was gilt ab Sonntag? Die Antworten auf häufig gestellte Fragen im Überblick – mit nützlichen Links.

Einige Gastronomen und Cafetiers würden nach der aktuellen Regelung gezwungen sein, um Mitternacht zu schließen, weil es an geimpften Mitarbeitern oder einem zertifizierten Test mangelt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.