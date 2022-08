Für die aktuell kursierenden Omikrom-Varianten BA.4 und BA.5 ist die Wirkung aber noch unklar.

Covid-19

Biontech will angepassten Corona-Impfstoff in Kürze ausliefern

Für die aktuell kursierenden Omikrom-Varianten BA.4 und BA.5 ist die Wirkung aber noch unklar.

(dpa) - Das deutsche Pharmaunternehmen Biontech will seinen an die Omikron-Variante angepassten Corona-Impfstoff innerhalb weniger Tage nach der in Kürze erwarteten Zulassung durch die europäische Arzneimittelbehörde EMA ausliefern.



„Wir können sehr zeitnah ausliefern, hoffentlich ab Anfang September“, sagte Unternehmenschef Ugur Sahin dem Nachrichtenmagazin „Spiegel“. Die EMA hatte kürzlich mitgeteilt, dass der zuständige Ausschuss am 1. September über die Anträge von Biontech/Pfizer und des US-Unternehmens Moderna auf Zulassung ihrer auf den Subtyp BA.1 angepassten Impfstoff entscheiden will.

„Zu einem Impfzwang wird es mit dieser Regierung nie kommen“ Premier Xavier Bettel erklärte am Mittwoch, warum eine Impfpflicht jetzt keinen Sinn macht und trotzdem an einem Gesetzestext gearbeitet wird.

In vielen Ländern spielt diese Variante mittlerweile keine Rolle mehr. Die Hoffnung ist, dass dieser Impfstoff auch gegen die aktuell kursierenden Varianten besser wirkt.

Die EMA prüft derzeit zudem einen auf die aktuellen Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepassten Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens und seines US-Partners Pfizer. Biontech reiche gerade bei der EMA die letzten Dokumente ein, sagte Sahin dem „Spiegel“: „Dann kann es auch hier schnell gehen.“

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.