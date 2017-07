(miz) - Er ist in der Regel etwas kleiner und riecht tatsächlich irgendwie gesund. Ansonsten unterscheidet einen Bioladen im ersten Moment nicht viel von einem herkömmlichen Supermarkt. Von Waschpulver über Backwaren bis hin zu Obst und Gemüse gibt es hier alles, was es in jedem anderem Supermarkt gibt. Nur ist es eben Bio ist.

Einen solchen Laden gibt es bei Rollingen ...