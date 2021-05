Der Microsoft-Gründer Bill Gates soll sich im vergangenen Jahr nicht ganz freiwillig aus dem Vorstand des Konzerns verabschiedet haben.

Bill Gates soll Affäre mit Angestellter gehabt haben

Der Microsoft-Gründer Bill Gates soll sich im vergangenen Jahr nicht ganz freiwillig aus dem Vorstand des Konzerns verabschiedet haben.

(ndp/AFP) - Der Microsoft-Gründer Bill Gates soll sich im vergangenen Jahr nicht ganz freiwillig aus dem Vorstand des Technologiekonzerns verabschiedet haben. Wie das „Wall Street Journal“ berichtet, ging dem unerwarteten Rückzug eine jahrelange Affäre mit einer Angestellten des Unternehmens voraus.

Kurz vor Gates Abschied im März 2020 hatte Microsoft angeblich eine interne Untersuchung aufgenommen, nachdem die Frau die Beziehung in einem Brief detailliert beschrieben hatte. Sie soll damals Änderungen bei ihrer Stelle verlangt haben. Zudem forderte sie angeblich, dass der Brief an Gates Ehefrau Melinda weitergeleitet wird.

Bill und Melinda Gates lassen sich scheiden Es ist eine Scheidung der Superreichen. Es ist aber auch die Trennung eines Paars, das eine der größten wohltätigen Stiftungen führt.

„Die Vorstandsmitglieder von Microsoft hatten beschlossen, dass Bill Gates 2020 aus dem Vorstand zurücktreten sollte, da sie eine Untersuchung über die Beziehung des Milliardärs zu einer Microsoft-Mitarbeiterin durchführten, die als unangemessen angesehen wurde“, so die Wirtschaftszeitung unter Berufung auf Quellen, die der Angelegenheit nahe stehen.

Es war „eine 20 Jahre zurückliegende Affäre, die freundschaftlich endete“, so eine Sprecherin von Gates, die vom „Wall Street Journal“ zitiert wurde. Letzterer verließ Microsoft, um sich voll und ganz der Bill and Melinda Gates Foundation widmen zu können, wie es damals hieß.

Ein Microsoft-Sprecher bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass der Konzern Ende 2019 darauf aufmerksam gemacht wurde, dass „Bill Gates im Jahr 2000 eine intime Beziehung zu einer Mitarbeiterin des Unternehmens gesucht hat. Ein Ausschuss des Vorstands hat die Angelegenheit mit Unterstützung einer externen Anwaltskanzlei überprüft, um eine gründliche Untersuchung durchzuführen.“

Covid-19-Impfung: Bill Gates fordert globale Lösung Der Microsoft-Gründer plädiert für eine parallele Entwicklung verschiedener Impfstoffe, um Zeit zu gewinnen.

Das „Wall Street Journal“ berichtet, dass die Frau, eine Ingenieurin in der Firma, in einem Brief behauptet hatte, dass sie „über Jahre hinweg“ eine sexuelle Beziehung zu Bill Gates hatte, und fügte hinzu, dass der Rücktritt stattfand, bevor die Untersuchung abgeschlossen war.

Laut dem „Wall Street Journal“ hatten sich die Vorstandsmitglieder auch nach den Verbindungen zwischen Bill Gates und dem verstorbenen Finanzier Jeffrey Epstein erkundigt, der wegen des Handels mit Minderjährigen strafrechtlich verfolgt wurde. Gates' Verteidigung versicherte, dass dies „philanthropische Beziehungen“ gewesen seien, die er „bedauert“ habe, so die Zeitung.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.