Bill Gates war am Mittwoch auf Einladung der European Investment Bank (EIB) im Großherzogtum und besuchte auch Premier Xavier Bettel in dessen Amtssitz.

Windows-Gründer und Philanthrop

Bill Gates besucht Luxemburg und trifft Xavier Bettel

Bill Gates war am Mittwoch auf Einladung der European Investment Bank (EIB) im Großherzogtum und besuchte auch Premier Xavier Bettel in dessen Amtssitz.

(MeM) - Bill Gates war am Mittwoch auf Einladung der European Investment Bank (EIB) im Großherzogtum. Der Windows-Gründer und fünftreichste Mensch der Erde vereinbarte dabei eine verstärkte Zusammenarbeit der Bill & Melinda Gates Foundation sowie der ebenfalls von Bill Gates gegründeten Breakthrough Energy mit der EIB in den Bereichen nachhaltige Humanentwicklung, Innovation, Gesundheit und saubere Energie, so die Bank am Mittwochnachmittag in einer Pressemitteilung.

„Eine engere Zusammenarbeit zwischen Organisationen wie den unseren ist von entscheidender Bedeutung, um die Gesundheit in der Welt zu verbessern, die Ernährungssicherheit zu erhöhen, das Innovationspotenzial im Bereich saubere Energien freizusetzen und eine nachhaltige menschliche Entwicklung zu gewährleisten“, sagte demnach Werner Hoyer, Präsident der Europäischen Investitionsbank.

Bill Gates übernimmt Mehrheit an »Four Seasons« Nach einem Milliardendeal gehören der Investmentgesellschaft des ehemaligen Microsoft-Chefs bald fast drei Viertel der Luxus-Hotelkette.

Die EIB unterstützt dabei die Breakthrough Energy Ventures-Europe mit 50 Millionen Euro. Mit dem Geld sollen Forschungsprogramme unterstützt werden. Das Ziel ist die Einführung neuer Technologien, um die fossilen Energieträger abzulösen, wie aus der Pressemitteilung hervorgeht. Während sich die Bill & Melinda Gates-Stiftung der Bekämpfung von Infektionskrankheiten verschrieben hat, hat die Breakthrough Energy den Zweck, „den Übergang zu sauberer Energie zu beschleunigen und der Welt zu helfen, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen“.

Zuletzt trafen sich EIB-Chef Hoyer und Bill Gates im Juli in London, wo eine Partnerschaft zur „Verbesserung der globalen Gesundheitslage, einschließlich der Bekämpfung von Malaria und Polio“ angekündigt wurde. Diese Partnerschaft soll außerdem die Entwicklungsländer unterstützen, die ihre Landwirtschaft an den Klimawandel anpassen.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Treffen mit Premier Bettel

Gates hat sich am Mittwoch in Luxemburg auch mit Premierminister Xavier Bettel (DP) in dessen Amtssitz getroffen. Wie Bettel auf Twitter mitteilt, sei es ein „konstruktives und inspirierendes“ Treffen gewesen. „Wir sprachen über unsere gemeinsamen Prioritäten und die aktuelle geopolitische Lage, über Klima- und Energiefragen und die Rolle der Innovation für eine nachhaltigere Zukunft“, schrieb der Luxemburger Premierminister am Mittwochnachmittag.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.