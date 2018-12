Das Autohaus Bilia-Emond verlässt den Standort an der Rue de Thionville in Bonneweg, um Anfang 2022 neue Räumlichkeiten in Gasperich zu beziehen.

Bilia-Emond plant Umzug nach Gasperich

Das Autohaus Bilia-Emond verlässt den Standort an der Rue de Thionville in Bonneweg und will Anfang 2022 neue Räumlichkeiten auf der Gasperich beziehen. Das bestätigte am Mittwoch ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage.



So soll das neue Gebäude aussehen. Grafik: Archipel 41 architectes associés

Die Lage des neuen Gebäudes. Grafik: Archipel 41 architectes associés

Dort wird der Autohändler einen 30.000 Quadratmeter großen Gebäudekomplex, mit vier Stockwerken und zwei Parkhäusern mit insgesamt 420 Plätzen beziehen. Rund 160 Mitarbeiter werden dort unter einem Dach tätig sein.

Seit der Übernahme des BMW- und Mini-Betriebs im Jahr 2016 war das Unternehmen auf der Suche nach moderneren Räumlichkeiten, heißt es in einem Bericht von paperjam.

"Das BMW Sortiment wird ständig erweitert und wir müssen unseren Showroom anpassen, um unsere neuen Fahrzeugen auszustellen. Wir wollten auch einen Standort in der Hauptstadt finden, um im Herzen eines dynamischen Marktes zu bleiben", erklärt der Direktor Baptiste Vallin.



Der von Bilia-Emond auserwählte Standort befindet sich in der rue Christophe Plantin, in den früheren Gebäuden der Firmengruppe Elco. Ein Mietvertrag für mindestens 15 Jahre wurde abgeschlossen.