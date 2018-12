Das Autohaus Bilia-Emond verlässt den Standort an der Rue de Thionville in Bonnevoie, um Anfang 2022 neue Räumlichkeiten in Cloche d'Or zu beziehen.

Wirtschaft 3

Bilia-Emond plant Umzug nach Cloche d'Or

Das Autohaus Bilia-Emond verlässt den Standort an der Rue de Thionville in Bonnevoie, um Anfang 2022 neue Räumlichkeiten in Cloche d'Or zu beziehen.

Das Autohaus Bilia-Emond verlässt den Standort an der Rue de Thionville in Bonnevoie und will Anfang 2022 neue Räumlichkeiten auf der Cloche d'Or beziehen. Das bestätigte am Mittwoch ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage.

Dort wird der Autohändler einen 30.000 Quadratmeter großen Gebäudekomplex, mit vier Stockwerken und zwei Parkhäusern mit insgesamt 420 Plätzen beziehen. Rund 160 Mitarbeiter werden hier unter einem Dach tätig sein. Seit der Übernahme des BMW- und Mini-Betriebs im Jahr 2016 war das Unternehmen auf der Suche nach moderneren Räumlichkeiten, heißt es in einem Bericht von paperjam ...