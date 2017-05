(miz) - Wie die Unternehmensgruppe Creditreform in einem Schreiben mitteilt, ist im Jahr 2016 die Zahl der Insolvenzen in Westeuropa (EU-15-Länder sowie Norwegen und Schweiz) um 3,3 Prozent zurückgegangen. Waren 2015 noch 175.154 Unternehmen betroffen, so spricht Creditreform für 2016 von 169.455 Betrieben.



Luxemburg zählt allerdings zu den sechs Staaten, in denen die Zahl der Insolvenzen zugenommen hat. Im Großherzogtum ist es für 2016 ein Plus von 12,6 Prozent, also 983 Fälle. Ein Plus verzeichneten außerdem Dänemark (6.674 Fälle), Großbritannien (17.927 Fälle), die Schweiz (6.504 Fälle), Österreich (5.534 Fälle), Norwegen (4.544 Fälle).

Credireform stellt auch eine Prognose für 2017 auf - und rechnet dieses Jahr mit einem deutlichen Rückgang der Konkurse.

Weniger Insolvenzen in Griechenland



Rückgänge von Insolvenzen gab es in Spanien (4.080 Fälle), den Niederlanden (4.399 Fälle), Frankreich (56.288 Fälle) und Griechenland (108 Fälle), wo Insolvenzverfahren nur selten angewendet werden.



In der Pressemeldung heißt es weiter, dass vor allem im Bauwesen Insolvenzen deutlich zurückgegangen seien (2016: 33.052 Fälle; 2015: 35.604 Fälle).



Anders sieht die Bilanz in den mittel- und osteuropäischen Staaten aus: Hier ist, laut Statistik, die Zahl der Insolvenzen um 5,8 Prozent von 93.298 auf 98.668 Unternehmen gestiegen. Vor allem zwei Länder ziehen dort die Statistik nach oben: Kroatien, das nach Einführung eines neuen Insolvenzrechts im Jahr 2015 ein deutliches Plus verzeichnete (+ 58,1 Prozent). Auch in Litauen (plus 27,2 Prozent) stiegen die Insolvenzen spürbar.



Anstieg in den USA, Rückgang in Russland

In Russland haben, laut Creditreform, Erleichterungen im Insolvenzrecht dazu beigetragen, dass die Insolvenzzahlen sanken (minus 14,5 Prozent).



Mehr Unternehmensinsolvenzen wurden aus den USA gemeldet. Mit rund 38.000 Fällen wurde der Vorjahreswert um 27,1 Prozent deutlich überschritten.

