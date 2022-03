Der Nettogewinn der Banque Internationale à Luxembourg verbessert sich um 34 Prozent auf 135 Millionen Euro.

Jahresergebnis

BIL steigert Gewinn um mehr als ein Drittel

Thomas KLEIN Der Nettogewinn der Banque Internationale à Luxembourg verbessert sich um 34 Prozent auf 135 Millionen Euro.

Die Banque Internationale à Luxembourg (BIL) kann in seinem Jahresbericht ein gutes Ergebnis für 2021 melden. So verbesserte sich der Nettogewinn nach Steuern um 34 Prozent auf 135 Millionen Euro. Wesentlich dazu beigetragen habe der „verstärkte Fokus auf das Kerngeschäft und die Kernmärkte der Gruppe“, schreibt das Unternehmen am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Auch der Gesamtumsatz wuchs deutlich um 15 Prozent auf 632 Millionen Euro.

2020 hatte das Unternehmen, auch durch die Auswirkungen der Pandemie, einen Rückgang seines Nettoergebnisses um zehn Prozent hinnehmen müssen. Zwar hätten im vergangenen Jahr negative Zinsen weiterhin die Erträge belastet, das sei jedoch durch das anhaltende Kreditwachstum ausgeglichen worden. So erhöhte sich das Kreditvolumen insgesamt um 6,1 Prozent auf 16,3 Milliarden Euro erhöhte. Das verwaltete Vermögen stieg um 5,2 Prozent auf 45,9 Milliarden Euro. Zum Wachstum des letzten Jahres trugen aber auch einmalige Erlöse wie der Teilverkauf der Beteiligung der BIL an der Bourse de Luxembourg bei.

Kaum Geschäft in Russland

Gleichzeitig stiegen auch die Kosten des Unternehmens um sechs Prozent auf 442 Millionen Euro. Die Bank nennt Investitionen ins Personal und die Umsetzung regulatorischer Anforderungen als Kostentreiber.

Für den Ausblick auf das kommende Jahr weist die Bank auf den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hin, betont aber, dass die direkten Auswirkungen auf die BIL recht begrenzt seien. „Das Kreditengagement in Russland belief sich per 31. Dezember 2021 auf 0,3 Prozent des Gesamtengagements“, schreibt die Bank.

