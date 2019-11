La banque luxembourgeoise et le fournisseur de solutions de coworking, pour créateurs d'entreprises et indépendants, renouvellent leur partenariat en faveur "de l’écosystème entrepreneurial luxembourgeois".

Wirtschaft 2 Min.

BIL et The Office se remettent au service des start-up

Marc AUXENFANTS La banque luxembourgeoise et le fournisseur de solutions de coworking, pour créateurs d'entreprises et indépendants, renouvellent leur partenariat en faveur "de l’écosystème entrepreneurial luxembourgeois".

Deux ans après les débuts de leur collaboration, Banque internationale à Luxembourg (BIL) et l'espace de travail partagé (coworking) The Office, annoncent le renouvellement de leur partenariat.

"Notre démarche collaborative s'inscrit dans la volonté commune de contribuer au développement de l'écosystème entrepreneurial luxembourgeois", expliquent les deux protagonistes.



Plus qu'une solution de bureaux à court terme pour créateurs de start-up, d'entreprises, et indépendants, The Office entend également fournir à ces derniers un accès immédiat à une communauté, un réseau et des partenaires.

"Un mix unique qui aide les start-up à aller au-delà de leur phase d'hibernation," précise Gosia Kramer, fondatrice et CEO de The Office.

Gosia Kramer, fondatrice et CEO de The Office Photo: Chris Karaba

L'idée d'implanter l'espace de coworking est né d'un besoin. A l'époque, après plusieurs années dans la finance, Gosia Kramer souhaitait créer sa propre start-up fintech. Lorsqu'elle a découvert qu'il n'existait au Luxembourg aucun lieu de travail partagé, où rencontrer des spécialistes - informaticiens, développeurs d'applications, graphistes... - susceptibles de l'accompagner dans son projet d'affaires, elle a décidé de se lancer elle-même dans cette aventure.

Die Schreibtisch-WG: Coworking Spaces erobern den Luxemburger Büromarkt Ob Freelancer oder Unternehmer, jung oder alt, Einmannbetrieb oder kleine Firma – sie alle zieht es in sogenannte Coworking Spaces. Auch in Luxemburg werden die flexiblen Gemeinschaftsbüros immer beliebter.

BIL dans les murs

Nouveauté du partenariat nouvelle formule: outre la participation à des activités de sponsoring et événementiels, la banque luxembourgeoise disposera cette fois de son propre espace, loué à The Office, et y logera gratuitement jusqu'à trois start-up, de un à deux employés, pendant six mois. Celles-ci sont sélectionnées par un comité d’experts de la banque.

The Office compte deux sites dans la capitale. Le premier (The Office-Charlotte), est situé à Belair. Proche du centre ville, le second (The Office-City) y héberge la BIL et ses jeunes pousses, comme Luxembourg Institute for Building and Technology S.A., ou encore Startalers. Cette dernière a récemment fait part de sa première levée de fonds d'un montant de 520.000 euros.

Cet apport de capital frais "nous permettra de compléter notre équipe technique et de finaliser le développement de notre plateforme," a indiqué sa cofondatrice, Gaëlle Haas.

Quand les femmes prennent leurs finances en main La start-up StarTalers décomplexe la gestion patrimoniale au féminin.

La bourse de Luxembourg, un fonds de capital risque belge et un groupe de femmes business angels font partie des investisseurs.