Bier-Experte beklagt mangelnde Vielfalt in Luxemburg

Es gibt nur wenige Biersommeliers weltweit – und der Luxemburger Sebastian Symolka ist einer davon. Der 37-Jährige findet das Bierangebot in Luxemburg nicht vielfältig genug.

Der 37-Jährige verkauft in seinem Geschäft „Humulus et Fermentum“ in Bridel verschiedene Biere und ist als Biersommelier im Großherzogtum tätig. „Meine Arbeit gleicht der eines Weinsommeliers“, erklärt er, „es geht darum, die Verbindung zwischen Brauerei und Endkonsument einfacher herzustellen – ein Braumeister weiß nicht unbedingt, wie er seine Kunst an Verbraucher vereinfacht erklären kann.“

In seinem Biershop hat Sebastian etwa 200 Biersorten aus der ganzen Welt angesammelt ...