Bientôt des bureaux «new age» à Belval

Pierre SORLUT Le développeur Besix Red mise sur les millenials et les coworking spaces pour son futur projet face aux anciens hauts fourneaux

«Nous nous intéressons aux nomades du travail et aux frontaliers.» Geoffroy Bertrand, responsable au Luxembourg du développeur immobilier belge Besix Red, détaillait ce mardi au «Luxemburger Wort» son futur projet à Belval.

«On ne veut pas d'un bâtiment classique, mais, sans négliger les impératifs d'un bureau, nous développons un projet qui répond aux besoins des travailleurs mobiles», détaille-t-il encore. Sur les 18.000 m² de bureaux, 3.000 seront réservés à des espaces de co-working. L'accent sera mis sur la flexibilité et la modularité. «On pourra travailler deux heures là et rejoindre le siège de son entreprise après les embouteillages», illustre M. Bertrand en référence à la saturation croissante des infrastructures routières.

Végétal dans le minéral

Architecturalement, les concepteurs (le cabinet britannique Foster + Partners et le luxembourgeois Tom Beiler de Beiler François Fritsch) misent sur le végétal et le naturel dans un «cadre extrêmement minéral et bien ancré dans le patrimoine», selon les termes de M. Bertrand.

«Le challenge architectural consistait à conserver une transparence de l'immeuble tout en renforçant sa flexibilité et en respectant le passé industriel du site», explique Darron Haylock, architecte chez Foster + Partners.

Besix Red a obtenu le permis de construire le 24 juillet. Les travaux devraient débuter au cours du premier semestre 2019.

Dans un communiqué, le développeur belge se félicite d'affirmer un peu plus son ancrage au Luxembourg. Le groupe a notamment oeuvré à la réhabilitation de l'immeuble Kons (20.600 m²) en face de la gare pour le compte d'ING Luxembourg, l'immeuble Ferrero face à l'aéroport (29.500 m²) ou le projet résidentiel Soho (17.300 m²), à proximité de la rue de Strasbourg.