Wie sich ein Rohstoffkonzern von fossilem Brennstoff trennt

Der australische Rohstoffkonzern BHP verabschiedet sich von seinem Öl- und Gasgeschäft. Auch Kohle-Beteiligungen wurden abgestoßen.

(dpa) - Der australische Rohstoffkonzern BHP baut das Engagement mit fossilen Brennstoffen weiter ab und trennt sich von seinem Öl- und Gasgeschäft. Das Geschäft soll mit Woodside Petroleum Ltd. fusioniert werden, wie der Konzern am Dienstag in Melbourne mitteilte. Nach Abschluss der Transaktion sollen die BHP-Aktionäre noch etwa 48 Prozent an Woodside halten, hieß es.

Damit stellt sich der Rohstoffriese auf eine weltweite Abkehr von fossilen Brennstoffen ein. Auch Kohle-Beteiligungen wurden abgestoßen. Im Zuge der Klimakrise erhöhen Investoren den Druck auf Bergbau- und Ölkonzerne, solche Geschäfte abzubauen. Gleichzeitig will das Unternehmen rund 5,7 Milliarden US-Dollar (etwa 4,85 Mrd. Euro) in eine neue Düngemittel-Mine in Kanada investieren. Zudem kündigte BHP die Abschaffung seiner doppelten Börsennotierung an, zukünftig soll es nur noch ein Listing in Australien geben.

Umbau des Konzerns

Der seit Januar 2020 amtierende Unternehmenschef Mike Henry baut den Konzern um. BHP soll sich künftig auf „zukunftsweisende“ Rohstoffe konzentrieren - Metalle und Mineralien, die zur Reduzierung von Emissionen, für die Elektrifizierung von Städten und die Ernährung einer wachsenden Weltbevölkerung von entscheidender Bedeutung sind.

BHP erwirtschaftet den Großteil seiner Gewinne mit Eisenerz und Kupfer. Wie seine größten Konkurrenten meldete auch BHP Rekordgewinne. Die Rohstoffpreise sind im vergangenen Jahr in die Höhe geschnellt. Im Gesamtjahr 2020/21 kletterte der bereinigte Gewinn (Ebitda) im Jahresvergleich um 69 Prozent auf 37,4 Milliarden US-Dollar (rund 31,7 Mrd. Euro). Unterm Strich blieb ein auf die Aktionäre anzurechnender Gewinn von 11,3 Milliarden Dollar. Ein Jahr zuvor betrug der Überschuss 8 Milliarden Dollar.

