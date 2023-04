Kreditvergabe und Kundeneinlagen nahmen 2022 zu, das Leasinggeschäft entwickelte sich schwächer.

BGL BNP Paribas steigert Gewinn

Kreditvergabe und Kundeneinlagen nahmen 2022 zu, das Leasinggeschäft entwickelte sich schwächer.

(MeM) – Die BGL BNP Paribas, nach Bilanzsumme die zweitgrößte Bank am Finanzplatz Luxemburg, fuhr im letzten Jahr einen Nettogewinn von 408,1 Millionen Euro ein. Das entspricht einer Steigerung um vier Prozent gegenüber 2021, wie das Institut am Donnerstag mitteilte. Das Bankergebnis belief sich auf 1.689,4 Millionen Euro, ebenfalls ein Plus von vier Prozent.

„2022 profitierte die Bank stark von ihrem diversifizierten und integrierten Geschäftsmodell“, erklärte das Institut dazu. Das Bruttobetriebsergebnis erhöhte sich um vier Prozent auf 835 Millionen Euro gegenüber 802,8 Millionen Euro im Vorjahr.

Das Einlagevolumen erhöhte sich um sieben Prozent, wobei vor allem im Firmenkundengeschäft ein Anstieg zu verzeichnen war. Das durchschnittliche Kreditvolumen nahm um sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr zu.

Im Wealth Management erhöhte sich das Vermögen lediglich um ein Prozent. Auch das internationale Leasinggeschäft schwächelte etwas, mit einem Wachstum von ebenfalls ein Prozent. Auch die betrieblichen Aufwendungen seien gestiegen, teilt die Bank mit. Sie erhöhten sich um vier Prozent auf 854,4 Millionen Euro.

