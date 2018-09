La banque française annonce ce mardi matin avoir bouclé le rachat d'ABN Amro Luxembourg, annoncée en février.

BGL BNP Paribas finalise le rachat d'ABN Amro

A la suite de l’accord signé en février en vue de l’acquisition, par BGL BNP Paribas, de l’ensemble des actions émises par ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A. et de sa filiale à 100% ABN AMRO Life S.A., BGL BNP Paribas annonce que la transaction a été clôturée en date du 3 septembre.

La compagnie d’assurance a été reprise par Cardif Lux Vie.

La transaction a été approuvée par les autorités de régulation compétentes.

«Nous nous réjouissons d’avoir réussi à finaliser cette acquisition importante dans les délais prévus. La décision de renforcer encore davantage les positions de notre groupe dans les secteurs de la banque privée et de l’assurance au Luxembourg reflète notre volonté de jouer un rôle actif dans le développement du secteur financier luxembourgeois. Nous sommes heureux d’accueillir les collaborateurs qui rejoignent notre Groupe, ainsi que nos nouveaux clients qui auront accès à l’expertise internationale des métiers Wealth Management et Assurance du Groupe BNP Paribas, » déclare le responsable pays du Groupe BNP Paribas au Luxembourg, président du Comité exécutif de BGL BNP Paribas et président du Conseil d’administration de Cardif Lux Vie, Geoffroy Bazin.

5,6 milliards d’euros d’actifs sous gestion de plus

