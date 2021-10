Derzeit gibt es für das Bezahlen an Ladesäulen kein einheitliches System. Die Zahlmöglichkeiten sollen zumindest besser werden.

Ladeinfrastruktur

Bezahlwirrwarr an europäischen Ladestationen



(MeM) - Derzeit gibt es für das Bezahlen an Ladesäulen kein einheitliches System, und Autofahrer können nicht spontan jede beliebige Ladesäule nutzen.

In Luxemburg sei es heute mit 40 Karten möglich, an „Chargy“ -Ladestationen zu tanken, so das Energie- und Mobilitätsministerium am Dienstag in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des Piraten-Abgeordneten Marc Goergen.

Damit auch überall eine Aufladung ohne Karte möglich ist, sollen neue Ladestationen in Deutschland mit Lesegeräten für die Zahlung mit Debit- und Kreditkarten ausgerüstet sein.

Die Europäische Kommission hat am 14. Juli 2021 in der Verordnung über die Infrastruktur für alternative Kraftstoffe vorgeschlagen, dass mindestens eine von drei Arten beim Laden unter 50 kW angeboten werden soll: ein Lesegerät für Debit- und Kreditkarten, ein kontaktloses NFC-Terminal, das mindestens Debit- und Kreditkarten akzeptiert und/oder ein Webservice, der ein Aufladen mit dem Smartphone per QR-Code ermöglicht.

Die Regierung unterstütze dies und setze sich für europaweit einheitliche Kriterien ein. Wer in Luxemburg keinen Vertrag mit einem Ladedienstleister hat, kann seit 1. Oktober mit Bankkarte oder mit einem QR-Code an allen Ladestationen des Chargy-Netzes laden.

