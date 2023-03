Der Premierminister hat ernüchternde Nachrichten zum geplanten Google-Rechenzentrum in Bissen. Doch ganz vom Tisch ist das Thema noch nicht.

Riesenprojekt ad acta gelegt

Bettel: „Data Center in Bissen hat für Google aktuell keine Priorität“

Der Premierminister hat ernüchternde Nachrichten zum geplanten Google-Rechenzentrum in Bissen. Doch ganz vom Tisch ist das Thema noch nicht.

(MS) – Regierungschef Xavier Bettel hat sich während seiner Wirtschaftsmission in Kalifornien auch mit Vertretern von Google getroffen. In einem Interview mit RTL erklärte der Premierminister, dass bei dem Treffen auch über das geplante Data Center in Bissen gesprochen wurde. Das amerikanische Unternehmen ziehe zwar in Betracht, ein Büro in Luxemburg zu eröffnen, das sich mit Datensicherheit beschäftigen soll. Die Aussichten für das seit Längerem geplante Google-Rechenzentrum sehen aber eher schlecht aus.

Laut dem Premierminister hat das Datenzentrum für Google zu diesem Zeitpunkt keine „Priorität“. Als Gründe hierfür nennt Google die „geopolitische Lage“ und die offene Frage zur Energieversorgung des Standortes.

Neuer Schub für die Digitalisierung Luxemburgs? Premierminister Xavier Bettel trifft Wirtschaftsgrößen in Davos - und erneuert die Vereinbarung mit Internetkonzern Cisco.

Dennoch ist das Thema noch nicht ganz vom Tisch. Laut Bettel seien für das nächste Jahr Gespräche über die Grundstücksvergabe vorgesehen. Er sieht die Gespräche als einen ersten Schritt, um „eine sinnvolle und vertrauensvolle Beziehung mit einem führenden Unternehmen wie Google“ aufzubauen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.