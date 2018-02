Das Luxemburger Bauunternehmen Constantini hat eine Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Fälschung, versuchten Betrugs und Identitätsdiebstahls eingereicht. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Betrugsversuch beim Unternehmen Constantini

(mbb) - Letzte Woche hat das Unternehmen Constantini entdeckt, dass es Opfer eines Betrugsversuches war. „Unsere Kunden wurden dazu aufgefordert, ihre künftigen Zahlungen auf ein neues Bankkonto in den Niederlanden zu überweisen“, erklärt einer der Geschäftsführer. „Zum Glück war die E-Mail schlecht geschrieben, sodass viele von unseren Kunden uns gewarnt haben.“ Die Täter sollen sich auch in einem Telefonanruf bei der Luxemburger Verwaltung für öffentliche Gebäude (Administration des bâtiments publics) als Mitarbeiter von Constantini ausgegeben und dort gefragt haben, ob die Verwaltung bereits die Kontoinformationen umgestellt habe.

Das Unternehmen hat nun entschieden, eine Strafanzeige beim Untersuchungsrichter einzureichen. „Die Bankkonten, die in den Niederlanden eröffnet wurden, sind bereits geschlossen“, erklärt Constantini weiter in der Pressemitteilung. „Nach unseren Informationen sind allerdings auch weitere Unternehmen, die in anderen Bereichen tätig sind, von den Tätern gezielt ausgesucht worden. Wir wollen hiermit also so viele Menschen wie möglich alarmieren.“