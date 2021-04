Beschäftigungsplan für Mitarbeiter von Busunternehmen unterzeichnet

Der Bustourismus leidet unter der Krise. Ein Abkommen der Busfirmen mit den Gewerkschaften soll jetzt Entlassungen verhindern.

Thomas KLEIN Der Bustourismus leidet unter der Krise. Ein Abkommen der Busfirmen mit den Gewerkschaften soll jetzt Entlassungen verhindern.

Die Arbeitsplätze von Mitarbeitern von Busunternehmen sind fürs erste sicher. Am Mittwoch meldeten die Gewerkschaft LCGB und OGBL in einer Pressemitteilung, dass ein sektoraler Plan zur Erhaltung von Arbeitsplätzen in der Branche unter Dach und Fach ist.

Obwohl sich die meisten Busunternehmen vor der Pandemie in einer gesunden und soliden finanziellen Situation befunden hätten, stünden sie jetzt vor einem beispiellosen Zusammenbruch des Gelegenheits- und Reiseverkehrs, schreiben die Gewerkschaften. Nach diesem fast vollständigen Stillstand in der Tourismusbranche werde das von den Sozialpartnern unterzeichnete Abkommen dazu beitragen, negative Auswirkungen auf die Arbeitnehmer zu vermeiden.

Abgeschlossen zunächst für einen Zeitraum von vier Monaten ab dem 1. Mai 2021, sieht die Übereinkunft ein Verbot von Entlassungen aus wirtschaftlichen Gründen vor. Die Unternehmen können aber unter anderem auf Kurzarbeit, Vorruhestandsregelungen, freiwillige Teilzeitarbeit, vorübergehende Ausleihe von Arbeitskräften auf freiwilliger Basis zurückgreifen, um die finanziellen Einbussen zu kompensieren.





