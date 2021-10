Der Arbeitsmarkt in Luxemburg erholt sich laut den Zahlen des Statec weiter von der Corona-Krise.

Beschäftigung in Luxemburg um fast vier Prozent gestiegen

Der Arbeitsmarkt in Luxemburg erholt sich laut den Zahlen des Statec weiter von der Corona-Krise.

(TJ) - Im zweiten Trimester des laufenden Jahres standen in Luxemburg 3,7 Prozent mehr Beschäftigte in Lohn und Brot als im Vorjahr. Dies teilt das statistische Amt Statec am Montag mit.

Die auf den ersten Blick spektakulär anmutende Zahl relativiert sich, wenn man bedenkt, dass Corona im Jahr 2020 für einen herben Einbruch gesorgt hatte, von dem die Wirtschaft sich nach und nach erholt.

Indextranche auf Gehälter und Renten fällt am Freitag Der Index kommt zum 1. Oktober 2021. Löhne, Gehälter und Renten steigen damit um 2,5 Prozent.

Im Vergleich mit dem ersten Trimester 2021 notiert man eine Steigerung von 0,8 Prozentpunkten. Es geht also weiterhin bergauf. In den Bereichen Verwaltung und sonstige öffentliche Dienste konnte man im Vergleich zum ersten Trimester sogar eine Steigerung von 1,6 Prozent feststellen.

