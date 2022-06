Eine Rettungsaktion für die Gazprom Germania GmbH könnte einen Umfang von fünf bis zehn Milliarden Euro haben.

Rettungspaket

Berlin bereitet Milliardenkredit für Ex-Gazprom-Einheit vor

Eine Rettungsaktion für die Gazprom Germania GmbH könnte einen Umfang von fünf bis zehn Milliarden Euro haben.

(Bloomberg) - Die Bundesregierung bereitet einen Milliardenkredit vor, um eine ehemalige deutsche Tochter des staatlichen russischen Gaskonzerns Gazprom PJSC zu retten, berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Eine Rettungsaktion für die Gazprom Germania GmbH könnte bereits in dieser Woche erfolgen, wobei die staatliche KfW-Gruppe voraussichtlich einen Kredit in Höhe von fünf bis zehn Milliarden Euro gewähren wird, so die Personen, die nicht namentlich genannt werden wollten. Die Gespräche seien noch im Gange und die Pläne könnten sich noch ändern, heißt es.

Im Besitz mehrerer Gasspeicher

Das Geld soll die Finanzen des Unternehmens stabilisieren und helfen, Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Russland hatte die Lieferungen an Gazprom Germania zu Beginn dieses Jahres eingeschränkt, nachdem Deutschland die Kontrolle über die Gazprom Germania übernommen hatte. Dadurch musste das Unternehmen einen Teil der Energie, die es an seine Kunden liefert, auf dem Spotmarkt kaufen - zu deutlich höheren Preise.

Die Bundesnetzagentur erklärte in einer Stellungnahme, dass sie sich nicht zu Spekulationen äußert und dass alle an Gazprom Germania Beteiligten „intensiv daran arbeiten, den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten“. Das Finanzministerium antwortete nicht auf eine Anfrage, während eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums es ablehnte, sich zu äußern.

Gazprom Germania besitzt mehrere Gasspeicher in Deutschland, darunter die größte Anlage des Landes. Außerdem gehört dem Unternehmen die Wingas GmbH, die große industrielle Gasverbraucher in Deutschland beliefert.