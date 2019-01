Der teilweise Stillstand der US-Bundesregierung („Shutdown“) hat nach einer offiziellen Berechnung unabhängiger Budgetprüfer elf Milliarden Dollar an Wirtschaftsleistung verschlungen.

Bericht: „Shutdown“ kostet elf Milliarden Dollar

Der teilweise Stillstand der US-Bundesregierung („Shutdown“) hat nach einer offiziellen Berechnung unabhängiger Budgetprüfer elf Milliarden Dollar an Wirtschaftsleistung verschlungen.

(dpa) - Davon könne ein Großteil aufgeholt werden, drei Milliarden seien jedoch auf jeden Fall verloren, heißt es in einem am Montag vorgelegten Bericht des parteiübergreifend tätigen Büros (Congressional Budget Office). Dieses nimmt im Auftrag des Kongresses Kostenberechnungen für wesentliche gesellschaftliche Weichenstellungen in den USA vor.



"Shutdown" in USA beendet – zumindest vorerst Seit mehr als einem Monat legt der Haushaltsstreit Teile der US-Regierung lahm, der „Shutdown“ zehrt an den Nerven der Nation. Nun verkündet US-Präsident Trump eine Einigung mit den Demokraten.

Der 35 Tage lange Teil-Stillstand werde den USA im vierten Quartal des zurückliegenden Jahres 0,1 Prozentpunkte beim Wirtschaftswachstum kosten, im ersten Quartal 2019 sogar 0,2 Prozentpunkte. Dafür werde das Wachstum in den Folgequartalen vermutlich etwas höher ausfallen. Nach den Kompensationseffekten werde die Wirtschaftsleistung durch den „Shutdown“ nur um 0,02 Punkte kleiner ausfallen.