(vb) - Der Volkswagen-Konzern unterhält in Luxemburg ein Geflecht von Finanzgesellschaften. Das berichtet der "Spiegel" an diesem Samstag und unterstellt dem Autohersteller, er habe mit einem komplizierten Modell in Deutschland Steuern gespart.



Unter der Überschrift "Wolfsburger Schattenspieler - Das fragwürdige Finanzgebaren des VW-Konzerns in Luxemburg" beleuchtet das Magazin die Rolle der Luxemburger Finanzgesellschaft "Volkswagen Finance Luxembourg S. A." (VFL). Die Gesellschaft an der hauptstädtischen Route d'Arlon verwaltet eine Bilanzsumme von 14,8 Milliarden Euro und hat nur fünf Vollzeitmitarbeiter.



Nach Recherchen des "Spiegel" dient VFL dazu, die Gewinne der VW-Tochtergesellschaften wie Seat und Skoda einzusammeln. Von 2014 bis 2016 wies VFL 3,5 Milliarden Euro Gewinn aus, versteuerte in Luxemburg aber nur 1,7 Millionen Euro - das entspricht einer Quote von 0,05 Prozent. Der VW-Konzern gab an, die Gewinne der Tochtergesellschaften würden bereits in den Herkunftsländern versteuert.