An der Zapfsäule gibt es in der Nacht auf Mittwoch keine Änderung bei den Benzinpreisen. Doch Diesel und Heizöl werden teurer.

Benzinpreise bleiben unverändert, Diesel steigt

(jwi) - Gute Nachrichten für Kraftfahrer: Die Benzinpreise bleiben am Mittwoch unverändert zum Vortag. So kostet an der Zapfsäule der 95-Oktan weiterhin 1,160 Euro und der 98-Oktan 1,224 Euro. Der Diesel steigt um 2,22 Cent pro Liter. Ebenso steigen die Preise für Heizöl um 1,7 Cent.





