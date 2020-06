Ab Samstag müssen Autofahrer wieder eine etwas höhere Tankrechnung bezahlen. Die Treibstoffpreise steigen um teils 2,9 Cent pro Liter.

Benzin und Diesel ab Samstag teurer

Die Preise für Benzin und Diesel setzen ihren Aufwärtskurs fort. Ab Samstag, den 20. Juni, kostet ein Liter Benzin mit 95 Oktan an den Tankstellen in Luxemburg mindestens 1,08 Euro (plus 2,4 Cent). Auch der Diesel wird teurer: Ein Liter des Treibstoffs kostet ab Mitternacht 0,955 Euro und damit 1,9 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für Super-98 steigt auf 1,165 Euro pro Liter (plus 2,9 Cent).





