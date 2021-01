Ab Dienstag müssen die Verbraucher bis zu drei Cent je Liter mehr bezahlen.

Benzin am Dienstag drei Cent teurer

Ab Dienstag müssen die Verbraucher bis zu drei Cent je Liter mehr bezahlen.

(jwi) - Die Preise für Benzin und Diesel steigen. Ab Mitternacht kostet der Liter Superbenzin mit 95 Oktan in Luxemburg 1,160 Euro. Das sind 3,1 Cent mehr als noch am Vortag. Der 98 Oktan kostet am Dienstag 1,224 Euro, das sind drei Cent mehr als am Montag.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.