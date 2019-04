LuxSE a présenté mercredi ses résultats pour l'année 2018 qu'elle juge bons malgré une baisse de 8,3% de son bénéfice net.

Bénéfice en berne pour la Bourse

Aude FORESTIER La Bourse de Luxembourg a présenté mercredi ses résultats pour l'année 2018 qu'elle juge bons malgré une baisse de 8,3% de son bénéfice net.

En 2018, «les bourses n'étaient pas à la fête», a lancé Franck Wagener, le président de la Bourse de Luxembourg (LuxSE), lors de la présentation ce mercredi des résultats de l'année 2018. Malgré un environnement très compétitif et une forte pression sur les tarifs, «les résultats sont bons».

Ils sont toutefois à nuancer car le bénéfice net a chuté de 8,3% par rapport à 2017 où il culminait à 12,3 millions d'euros pour se retrouver à 11,2 millions d'euros. La hausse des frais de personnel explique ce résultat. En effet, à la fin de l'année 2018, les équipes du groupe Bourse comptaient 169 salariés contre 159 un an auparavant.

Autre donnée importante, le chiffre d'affaires opérationnel. Celui-ci se trouve désormais à 48,2 millions d'euros, en hausse de 1,3 % par rapport à 2017 où il était de 47,5 millions d'euros. "L'assemblée générale a proposé un dividende de 51 euros net, inchangé par rapport à 2017", a indiqué pour sa part Robert Scharfe, le CEO. A noter encore qu'une action vaut 2.603 euros et qu'on en compte 91.772 avec un droit au dividende.

Une position de leader à défendre



Fundsquare, "l'un des acteurs clé de l'industrie des fonds" et filiale à 100 % de LuxSE a connu une bonne année 2018. En effet, la plateforme a enregistré un résultat de 2,28 millions d'euros, en hausse de 29 % par rapport à 2017 où il était de 1,78 million d'euros. Son chiffre d'affaires a lui aussi progressé de 9 %, dépassant les 16,8 millions d'euros ( 15,5 millions d'euros en 2017). Elle a, en outre, gagné 30 nouveaux clients.

"On a coté 11.235 nouvelles valeurs en 2018, en hausse de 1 % par rapport à 2017", a souligné Robert Scharfe. "Nous sommes à des niveaux historiquement élevés. La tendance est de remplacer les opérations de faible taille par des opérations de taille plus importante dans un environnement de concurrence acharnée", a-t-il ajouté. A propos de la concurrence venant des autres bourses, le CEO a affirmé: "nous devons défendre notre position de leader. Nous sommes la seule bourse qui met à disposition l'accès à l'information de toutes les valeurs mobilières. Nous devons redoubler d'efforts pour être plus agiles et innovants".



L'accent a également été mis sur la plateforme verte LGX , désormais reconnue comme une référence dans le marché de la cotation d'obligations vertes. "On est à 316 instruments financiers. On vient de dépasser les 120 milliards d'euros de contrepartie de ces instruments", a attesté Robert Scharfe.

Les liens avec la Chine se sont renforcés avec l'affichage de 82 obligations domestiques chinoises de l'Agricultural Development Bank of China (ADBC) pour une valeur totale approchant les 500 milliards d'euros. Le lancement du "Green Bond Channel" avec la Bourse de Shanghai et Bank of China permet l'accès à l'information sur les emprunts verts chinois en anglais. Quatre accords ont été signés à la fin du mois de mars 2019 lors de la conférence BOAO (le Davos de l'Asie) en présence des Premiers ministres chinois et luxembourgeois.















Franck Wagener, président de la Bourse, réélu pour un mandat de trois ans Hier, Franck Wagener a été reconduit à son poste de président de l'institution du boulevard Joseph-II par le conseil d'administration pour un nouveau mandat de 3 ans. Il en est membre depuis avril 2007 et le préside depuis 2011.