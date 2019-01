Zwei Wale, die bislang im Ocean World-Park bei Shanghai gefangengehalten werden, sollen bei Island eine neue Heimat finden - die Reise dorthin geht zum größten Teil mit dem Flugzeug.

Beluga-Wale fliegen mit Cargolux

Zwei Wale, die bislang im Ocean World-Park bei Shanghai gefangengehalten werden, sollen bei Island eine neue Heimat finden - die Reise dorthin geht zum größten Teil mit dem Flugzeug.

(MeM) - In diesem Frühjahr soll vor Island das erste Freiwasserreservat der Welt für Weißwale als Auffang- und Schutzstation entstehen. Die beiden Beluga-Weibchen Little Grey und Little White, die sich derzeit als „Attraktion“ im Changfeng Ocean World-Park bei Shanghai befinden, sollen dort eine neue Heimat finden. Der Lufttransport der beiden Meeressäuger in die 32 000 Quadratmeter große Bucht an der Südküste Islands wird in Zusammenarbeit mit der Organisation „Sea Life Trust“ und dem „Whale and Dolphin Conservation“ (WDC) von der luxemburgischen Frachtairline Cargolux durchgeführt – unentgeltlich.



Richard Forson, Präsident und Geschäftsführer von Cargolux, erklärt dazu: „Wir bereiten uns akribisch auf den Umzug im Frühjahr vor, um eine reibungslose Reise für Little Grey und Little White zu gewährleisten.“ Cargolux verweist darauf, dass die Airline sich seit langem für Umweltbewusstsein und Tierschutz engagiere. Partnerschaften wie diese seien für die Fluggesellschaft von größter Bedeutung und spiegelten ihr Engagement und das ihrer Mitarbeiter wider, so Cargolux.



Skymonster und andere Exoten In seinem zweiten von drei Bildbänden über den Flughafen Findel widmet sich Hobby-Fotograf Serge Braun den Cargoairlines und ihren Maschinen.

Die komplexe logistische Herausforderung, zwei Beluga-Wale auf dem Luft-, Land- und Seeweg zu transportieren, wird von Experten mit Erfahrung im Transport von Meeressäugern geplant. Die rund 6 000 Kilometer lange Reise wird etwa 24 Stunden dauern; den Lufttransport mit einem gecharterten Spezial-Flugzeug sponsert Cargolux. Nach dem Flug werden Little Grey und Little White auf einer zweistündigen Fahrt vom Flughafen zur Fähre auf zwei einzelne Lastwagen umgeladen und dann zur Bucht Heimaey transportiert. Cathy Williamson, Managerin der Tierschutzorganisation WDC, dazu: „Wale und Delfine sind hochintelligente Kreaturen und eignen sich nicht, um in einem kleinen Pool festgehalten zu werden. Es ist zu hoffen, dass dieses Projekt dazu beitragen wird, in Zukunft die Ansiedlung von mehr gefangenen Walen in eine natürlichere Umgebung zu fördern.“

„Als das Projekt angekündigt wurde, war die Resonanz insgesamt sehr positiv“, erklärt Moa Sigurdardottir, Pressesprecherin von Cargolux, auf Nachfrage. In den letzten Jahren seien viele Möglichkeiten untersucht worden, diese beiden Wale in einer natürlicheren Umgebung unterzubringen. Das „Sea life Trust Beluga Whale Sanctuary“ in Island sei die größte Entwicklung im Bereich des Schutzes der Meere seit Jahrzehnten und ein bahnbrechendes Projekt, das der natürlichen Umwelt von Belugas am nächsten komme.