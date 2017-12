(M.G./mbb) - Nach 22 Jahren schließt das Möbel- und Dekorationsgeschäft Habitat am 27. Januar 2018 endgültig seine Türen. Für die 18 Mitarbeiter wird derzeit ein Sozialplan ausgearbeitet.

Vor rund einem halben Jahr mussten die Geschäfte derselben Marke in Belgien bereits schließen. Und obwohl die Geschäfte in Luxemburg sehr gut liefen, war es nur eine Frage der Zeit, bis auch die Filiale in der Belle Etoile den Verkauf einstellen muss, erklärt Vito Marinelli, Geschäftsführer von Habitat in Luxemburg. Denn: Seit Wochen bekommt das Geschäft keine Lieferungen mehr, so Marinelli.

Nach einer raschen Expansion in England landete die Marke in den 1970er-Jahren in Frankreich.

Foto: Pierre Matgé

Die Habitat-Geschäfte in Belgien und in Luxemburg gehören Erik Baeten. Er hatte beim Schließen der belgischen Shops gesagt, dass die Muttergesellschaft Cafom für die Auflösung verantwortlich sei. Zwischen den Firmen soll es Lieferungsprobleme geben.