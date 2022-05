Die belgischen Ryanair-Piloten wollen im Sommer die Arbeit niederlegen, weil die Airline das belgische Arbeitsrecht nicht respektiert.

Charleroi und Brüssel

Belgische Ryanair-Piloten wollen im Sommer streiken

(dme) - Die belgischen Ryanair-Piloten wollen in diesem Sommer streiken, wie unter anderem De Standaard berichtet. Genaue Details zum Zeitpunkt und Streikumfang seien noch nicht bekannt. Bereits vergangene Woche hatten Gewerkschaften aus fünf Ländern in Europa mit der Niederlegung der Arbeit durch das Kabinenpersonal gedroht.

Der belgische Pilotenverband (Belgian Cockpit Association) hat sich der Streikbekanntmachung angeschlossen. „Für die Piloten reicht es genauso wie für das Kabinenpersonal“, so der Vorsitzende Alain Vanalderweireldt gegenüber dem Standaard. Der Billigflieger habe die Chance, seine Personalpolitik in den vergangenen drei Jahren zu ändern, vertan. Man müsse jetzt ein starkes Zeichen setzen. Kritisiert wird, dass die Airline keine Personalabteilung in Belgien besitzt und das belgische Arbeitsrecht nicht respektiert.

Ab Juni könnten Ryanair-Kunden in Belgien mit Streik-bedingten Ausfällen zu kämpfen haben. Viele Luxemburger und Menschen aus der Großregion nutzen die Flughäfen in Brüssel und Charleroi, der größten Festland-Basis von Ryanair, und könnten dadurch ebenso von den Streiks betroffen sein.

