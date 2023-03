Das Nachbarland bleibt damit noch mit 5,1 Prozent an der Bank beteiligt. Der Anteil Luxemburgs liegt bei einem Prozent.

Finanzielle Beteiligung

Belgien veräußert ein Drittel seiner Beteiligung an BNP Paribas

(AFP) – Der belgische Staat wird seine Beteiligung an der französischen Bankengruppe BNP Paribas, deren größter Aktionär er bislang mit 7,8 Prozent des Kapitals war, um etwa ein Drittel reduzieren, wie eine belgische Regierungsquelle der Nachrichtenagentur AFP mitteilte.

Sitz im Verwaltungsrat bleibt

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sollen auf den Märkten rund 33 Millionen Aktien angeboten worden sein, was beim derzeitigen Kurs rund 2,2 Milliarden Euro einbringen dürfte. Der belgische Staat wird nur noch 5,1 Prozent des Kapitals der größten europäischen Bank halten, da er, wenn er über der Fünf-Prozent-Schwelle bleibt, einen Sitz im Verwaltungsrat behalten kann, so die gleiche Quelle.

„Diese Verkaufsentscheidung wird von der Société fédérale de participations et d'investissement (SFPI, Finanzarm des Bundesstaates, Anm. d. Red.) im Rahmen des Mandats getroffen, das ihr im Januar 2022 von der belgischen Regierung erteilt wurde“, sagte diese Regierungsquelle und bestätigte damit eine Meldung mehrerer belgischer Zeitungen. Das frei werdende Geld wird es dieser staatlichen Holding - in welcher der Staat vor einem Jahr seine Beteiligungen an mehreren Banken untergebracht hatte - ermöglichen, „ihr Portfolio mit anderen Investitionen weiterzuentwickeln“, hieß es weiter.

Aktienkurs in den vergangenen Wochen gestiegen

Belgien war nach der Finanzkrise von 2008 Aktionär von BNP Paribas geworden. Die Krise hatte Belgien dazu veranlasst, die Fortis-Bank zu übernehmen, um sie zu retten, die dann durch einen Aktientausch von dem französischen Riesen geschluckt wurde. Die BNP Paribas-Aktie hat in den letzten Wochen im Zuge der Finanzergebnisse an der Börse zugelegt.

Anfang Februar gab der Konzern bekannt, dass er bis 2022 einen Rekord-Nettogewinn von 10,2 Milliarden Euro erzielen werde, was einem Anstieg von 7,5 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Er hob die Ziele seines Strategieplans für 2025 an. Laut der Website der Bank war der belgische Staat mit 7,8 Prozent des Kapitals (über die SFPI) am 30. Juni 2022 der größte Aktionär vor dem amerikanischen Vermögensverwaltungsriesen BlackRock (5,9 Prozent). Luxemburg hielt ein Prozent des Kapitals.

