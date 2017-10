In den Industriestaaten besitzen im Schnitt 80 Prozent der Bevölkerung ein Smartphone. In Luxemburg liegt dieser Wert bei Erwachsenen bei 91 Prozent. Das ist ein Plus von drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr.



Die Studie "Global Mobile Consumer Survey 2017" der Beraterfirma Deloitte zeigt nicht nur, dass Luxemburger im Schnitt mehr Smartphones besitzen als Menschen in anderen Industrieländern, sondern, dass sie die auch häufiger nutzen.



Wie überall auf der Welt, wird auch in Luxemburg das Smartphone nicht mehr hauptsächlich zum Telefonieren gebraucht. Die meisten Luxemburger nutzen es, um Emails (68 Prozent), SMS (65 Prozent) und Chatnachrichten (58 Prozent) zu verschicken. Nur 42 Prozent geben an, dass sie mindestens einmal pro Tag mit ihrem Smartphone telefonieren.



Kein Telefon am Tisch



Während Luxemburger in der Regel oft auf ihr Smartphone schauen, geben drei von vier Befragten an, das Gerät nicht während dem Essen zu nutzen. Anders sieht es im Job aus: 33 Prozent nutzen das Smartphone auch am Arbeitsplatz.



Bankgeschäfte führen Luxemburger momentan noch am liebsten am Computer oder Laptop aus, auch in diesem Bereich setzt sich das Smartphone mit dem mobile Banking aber immer mehr durch. Dieses Jahr geben 28 Prozent der Befragten an, ihre Bankgeschäfte über das Smartphone zu tätigen, im Jahr 2016 waren es 20 Prozent.



Auch bei Zahlungen mit dem Smartphone, wie sie beispielsweise bei DigiCash möglich sind, sind die Luxemburger noch zaghaft. Weniger als ein Fünftel der Luxemburger geben an, diese Bezahlalternative zu nutzen, während in Dänemark bereits 62 Prozent der Befragten mobile Banking nutzen.



54 Prozent der Befragten in Luxemburg nutzen ein iPhone - vergangenes Jahr lag dieser Wert noch bei 50 Prozent.



Die Deloitte-Studie wurde in 33 Ländern weltweit durchgeführt. Insgesamt haben 53.150 Personen daran teilgenommen, in Luxemburg wurden 1000 Personen im Alter zwischen 18 und 75 Jahren befragt.



