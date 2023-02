Die Unternehmen im Land sollen für mehr Geschlechtergleichheit sensibilisiert und bei der Umsetzung unterstützt werden.

Bei den Gehältern klafft noch immer eine Lücke

Uwe HENTSCHEL Die Unternehmen im Land sollen für mehr Geschlechtergleichheit sensibilisiert und bei der Umsetzung unterstützt werden.

Dass die Diskussion geführt wird, ist aus Sicht des Arbeitsministers wichtig. Dass diese Diskussion jedoch geführt werden muss, ist für ihn ein Unding. Als er damals seinen ersten Job als Sozialarbeiter angetreten habe, sei er der erste und auch einzige Mann in einem Team gewesen, in dem ansonsten nur Frauen gearbeitet hätten, sagt Georges Engel. „Dass ich anders bezahlt werden könnte als meine Kolleginnen - diese Frage hat sich für mich gar nicht gestellt“, erklärt der Arbeitsminister und ergänzt, dass Männer diesbezüglich den Vorteil hätten, dass sie mit dem Problem der ungleichen Bezahlung generell nicht konfrontiert würden.

Auf den ersten Blick europäischer Spitzenreiter

Bei Frauen hingegen stellt sich diese Frage durchaus, da diese insgesamt nach wie vor schlechter bezahlt werden als Männer. Was wiederum einer der Gründe ist, warum Engel und seine Kollegin Taina Bofferding, Ministerin für Chancengleichheit, am Mittwoch die Broschüre „L'Égalité entres les genres“ vorstellen, mit der Unternehmen einerseits für die Thematik der Gleichbehandlung der Geschlechter sensibilisiert werden sollen, und die andererseits den Betrieben auch als eine Art Leitfaden dienen soll.

Die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen ist dabei nur ein Aspekt und darüber hinaus auch ein Problem, dass in Luxemburg auf den ersten Blick gar kein so großes ist. So verweist Bofferding auf Zahlen, wonach der Unterschied bei den Gehältern zwischen Männern und Frauen im Zeitraum 2007 bis 2020 vom zunächst zehn auf 0,7 Prozent gesunken sei „Damit sind wir Spitzenreiter in ganz Europa“, so die Ministerin.

Boni und Prämien trüben die Bilanz

Allerdings, und das räumt Bofferding dann auch ein, hinkt diese Statistik ein wenig, da sie sich nur auf die Monatsgehälter bezieht. Rechnet man nämlich noch die jährlichen Bonuszahlungen hinzu, so verdienen Männer in Luxemburg nach wie vor im Schnitt 7,2 Prozent mehr als Frauen. „Es ist nun mal ein Phänomen, dass mehr männliche Arbeitnehmer Boni und Prämien einkassieren als die weiblichen“, so die Ministerin. Mit Blick auf das Jahresgehalt klaffe zwischen den beiden Geschlechtern also nach wie vor eine große Lücke.

Männliche Arbeitnehmer kassieren mehr Boni und Prämien ein als die weiblichen. Taina Bofferding, Ministerin für Chancengleichheit

Wie Bofferding erklärt, sei die Gleichstellung der Geschlechter aber nicht nur ein Thema für die großen Unternehmen, sondern vor allem auch eines für die kleinen und mittelgroßen Betriebe. Mit derzeit fast 210.000 Beschäftigten machten diese rund 32.000 Betriebe etwas mehr als fünfundfünfzig Prozent der inländischen Beschäftigung in Luxemburg aus. Sie seien damit ein entscheidender Pfeiler, um die Vorteile der Gleichstellung der Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt zu verdeutlichen und damit auch soziale Innovationen zu fördern, so die Ministerin.

Zu wenig Frauen in Top-Positionen In der Luxemburger Arbeitswelt gibt es zu wenig Frauen in Führungspositionen, sagt Adriana Boixados Prio, Partnerin und „People Leader“ beim Beraterunternehmen EY in Luxemburg. Im „Gender-Gap Index“ 2022 des Weltwirtschaftsforums (WEF) belegt Luxemburg Rang 22 unter 35 Staaten. „Während die Erwerbsquote der Frauen um zehn Prozent von paritätischen Verhältnissen abweicht, liegt der Anteil der Unternehmen mit weiblichen Topmanagern an ihrer Spitze oder weiblichen Mehrheitseigentümern unter zehn Prozent und der Anteil der Frauen in den Vorständen bei nur 22 Prozent“, erklärt Boixados Prio. Eine der Lösungen, um die Arbeitswelt Frauen zugänglicher zu machen, liegt in der Kinderbetreuung. Hier habe sich die Situation in Luxemburg nach der Corona-Pandemie verbessert, sagt Boixados Prio. Die kostenlose Kinderbetreuung nach der Schule, die in Luxemburg seit September 2022 angeboten wird, sei ein kluger und sehr zeitgemäßer Schritt, um die Narben, die die Pandemie bei der Geschlechtervielfalt am Arbeitsplatz hinterlassen hat, zu mildern und künftige weibliche Führungskräfte für Positionen in ihrer Branche zu gewinnen. Sorgen bereiten ihr aber immer noch die Erwartungen der Gesellschaft. Diese habe Fortschritte gemacht, aber das historische Rollenmodell, bei dem Frauen die Hauptverantwortung für die Kinderbetreuung tragen, sei nach wie vor fest in der täglichen Realität verwurzelt. Dieses Bild „steht im Widerspruch zu einem Arbeitsmarkt, der keine Umschulungs- und Wiedereingliederungsmöglichkeiten für Frauen entwickelt hat. Ein rechtlicher Rahmen für die Wiedereingliederung wäre hilfreich“, so Boixados Prio. jcw

