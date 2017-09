mt - Nach Brancheninformationen wird der Luxemburger Satellitenbetreiber SES sieben neue Satelliten beim amerikanischen Luft- und Raumfahrtunternehmen Boeing in Auftrag geben. In einer Pressekonferenz anlässlich der „Euroconsult's World Satellite Business Week“ in Paris will SES an diesem Montag über diesen Deal informieren.



Die Satelliten, die sich durch ein enormes Datendurchsatzvermögen auszeichnen, sollen in das so genannte „O3B Network“ aufgenommen werden, das zur SES-Firmengruppe gehört. Diese Satellitenkonstellation war ursprünglich gedacht, den drei Milliarden (O3B „the other 3 billion“) Menschen in strukturschwachen Gebieten der Erde Internetzugriff und Telekommunikationsdienste anzubieten.



Als mögliche Kunden für die Datenübertragung über diese Satelliten hat SES Regierungen und institutionelle Nutzer im Visier für die Bereiche Mobilität, Telekommunikation und sonstige Datenübertragung.