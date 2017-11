(miz) - Filipe hat es geschafft: Er wechselt von der Behindertenwerkstatt „Yolande Coop“ in Bad Mondorf in ein Museum in Luxemburg-Stadt. Erst hat er ein Praktikum absolviert, jetzt wird er dort arbeiten.



Die Kooperative „Yolande Coop“ besteht seit 2006, Filipe ist allerdings der erste, dem der Sprung in einen regulären Betrieb gelingt ...