Béatrice Belorgey neue Chefin von BGL BNP Paribas

Einen Tag nach dem überraschenden Rücktritt von Geoffroy Bazin an der Spitze von Luxemburgs größter Bank BGL BNP Paribas, teilte das Unternehmen am Freitag mit, dass Béatrice Belorgey seine Nachfolge antritt. Das hatte der Verwaltungsrat in einer Sondersitzung am 9. Juli entschieden.

Demnach übernimmt Béatrice Belorgey das Amt der Präsidentin des „Executive Committee“ des Finanzhauses und wird außerdem Country Managerin für Luxemburg und Mitglied des Verwaltungsrates. Über die genauen Gründe des Rücktritts von Bazin wurde nichts bekannt, die Bank teilte nur mit, dass er seiner Karriere eine „neue Richtung“ geben wolle.

Béatrice Belorgey begann ihre Karriere 1986 bei BNP Paribas als Kreditanalystin im Privatkundengeschäft in Frankreich. Nach Stationen in den Bereichen Investment Banking, Private Banking und Finanzinformationen wurde sie 2013 Direktorin des Privatbankgeschäfts von BNP Paribas Frankreich. Ihre Ernennung muss noch von den nationalen und europäischen Regulierungsbehörden genehmigt werden.

