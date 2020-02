Finanzminister Pierre Gramegna reagiert auf die angekündigten Filialschließungen bei der Spuerkeess. Die Verantwortung für die Entscheidung trage aber nicht er, sondern das Management.

BCEE: Bis 2024 keine weiteren Schließungen geplant

Nadia DI PILLO Finanzminister Pierre Gramegna reagiert auf die angekündigten Filialschließungen bei der Spuerkeess. Die Verantwortung für die Entscheidung trage aber nicht er, sondern das Management der BCEE.

Bei der Spuerkeess soll es in den nächsten vier Jahren nicht zu weiteren Schließungen kommen. Das zumindest behauptet Finanzminister Pierre Gramegna (DP) in einer parlamentarischen Antwort auf die Fragen der Abgeordneten Francine Closener und Georges Engel (beide LSAP).

Der Minister weist darauf hin, dass die Spuerkeess, auch nach der Schließung der elf Filialen, immer noch das dichteste Filialnetz aller Banken in Luxemburg hat. Zudem komme die "mobile Filiale" vor allem im ländlichen Raum zum Einsatz.

Die Spuerkeess schließt elf Filialen Das Filialnetz der BCEE schrumpft durch mehrere Schließungen und Fusionierungen von 65 Niederlassungen auf nur noch 54.

Pierre Gramegna erinnert daran, dass die BCEE ein "établissement public autonome" ist, für dessen Leitung allein der Aufsichtsrat sowie der Vorstand verantwortlich sind. Die BCEE sei zudem eine systemische Bank, welche unter der direkten Aufsicht der Europäischen Zentralbank stehe.

In seiner Sitzung vom 12. Februar 2020 habe "der Verwaltungsrat einstimmig die neue Strategie der Bank betreffend ihr Filialnetz und dem daraus resultierenden Ansatz zu mehr Kundennähe angenommen". Die Mission der BCEE sei durch diese Strategie keinesfalls in Frage gestellt, unterstreicht der Minister in seiner Antwort. Im Gegenteil verfolge die Sparkasse damit das Ziel, den Wünschen und veränderten Gewohnheiten Ihrer Kunden noch besser Rechnung zu tragen.