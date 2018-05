Le groupe BNP Paribas a annoncé vendredi après-midi dans un communiqué la nomination de Geoffroy Bazin comme responsable au Luxembourg du groupe BNP Paribas. Il succèdera à Carlo Thill le 1er juillet.

Bazin, nouveau patron de BGL BNP Paribas au Luxembourg

Le groupe BNP Paribas a annoncé vendredi après-midi dans un communiqué la nomination de Geoffroy Bazin comme responsable au Luxembourg du groupe BNP Paribas. Il succèdera à Carlo Thill le 1er juillet.

"Geoffroy Bazin a été nommé responsable pays du Groupe BNP Paribas au Luxembourg à compter du 1er juillet 2018", a indiqué le groupe français dans un communiqué. Le 15 février, le conseil d'administration de BGL BNP Paribas a également nommé Geoffroy Bazin comme président du Comité exécutif de la banque avec effet au 1er juillet. Il rejoindra par ailleurs le Conseil d’administration de la banque en tant qu’administrateur.

Geoffroy Bazin succède à Carlo Thill qui a fait valoir ses droits à la retraite avec effet au 1er juillet 2018.



Geoffroy Bazin, 54 ans, a débuté chez BNP Paribas à Paris en 1988 au sein de l'organisation des activités de marché avant d'intégrer l'Inspection générale en 1993. De 1997 à 1999, il a été coresponsable des Back Offices de marchés avant de devenir, en 2000, responsable des Back Offices Produits Dérivés Paris/Londres. Entre 2003 et 2010, il a été directeur général de BNP Paribas Securities Services à Luxembourg. En 2011, il devient Chief Operating Officer et membre du Comité exécutif du pôle Investment Solutions.

Depuis 2014, il était responsable pays du Groupe BNP Paribas en Suisse et CEO de BNP Paribas (Suisse) S.A.

La banque a aussi remercié "Carlo Thill pour son engagement tout au long de ses 40 ans de carrière au sein de la banque. Carlo Thill a rejoint la banque en 1978 et y a passé les premières années au sein des départements du Leasing, du Factoring et des Crédits. Par la suite, il a successivement été en charge des départements Domestic Credits, Risk Management, Marketing, Retail Banking, Commercial and Retail Banking, Human Resources et Corporate & IT Planning avant d'intégrer, en 1998, le Comité exécutif qu'il préside depuis 2005. En 2013, il s'est vu confier la responsabilité Pays du Groupe BNP Paribas au Luxembourg. Carlo Thill reste membre du Conseil d'administration de BGL BNP Paribas dont il fait partie depuis 2000."