Wohnungsmarkt

Baupreise klettern in Luxemburg auf Höchstniveau

Die Kosten für Energie und Baumaterialien zogen zuletzt rapide an - das verteuert den Hausbau.

(jcw) - Die Baupreise sind in Luxemburg zwischen Oktober 2021 und Oktober 2022 um 15,9 Prozent in die Höhe geschnellt, meldet Statec am Montag. Das ist der höchste Anstieg, den der Baupreisindex in einem Jahr seit 1975 kannte. Zwischen April 2022 und Oktober 2022 lag der Anstieg der Preise bei 6,8 Prozent und damit ein wenig unter dem Zuwachs des vorherigen Semesters. Ausschlaggebend für die rasante Entwicklung am Bau sind die gestiegenen Energie- und Baumaterialpreise sowie deren Auswirkungen für die Auftraggeber.

Das ausgeprägste Halbjahreswachstum kannte der Bereich Gebäudeverschließung, der Fenster mit Sonnenschutzvorrichtungen, Garagentore und Fassaden umfasst, mit einem Plus von 9,5 Prozent.

Der Rohbau - der am stärksten gewichtete Faktor im Index - kannte im betrachteten Semester einen Anstieg von 5,3 Prozent. Bei Aushebungsarbeiten waren es 5,4 Prozent. Auch die Transportkosten haben unter dem Druck der stark angestiegenen Dieselpreise gelitten.



Preisanstieg bei allen Gewerken

Die Baupreise werden auch durch das anhaltende Wachstum bei den Ausbauarbeiten angetrieben, deren Preise in einem Halbjahr um 8,1 Prozent anstiegen.

Die Preise für technische Anlagen stiegen zwischen April 2022 und Oktober 2022 um 6,6 Prozent, was hauptsächlich auf die Verteuerung von Versorgungsgütern zurückzuführen ist.

Beim Dachbau lag der Anstieg der Preise in den betrachteten sechs Monaten bei 4,7 Prozent. Ausschlaggebend für diese Entwicklung sind Preissteigerungen bei bestimmten Isolier-, Abdichtungs- und Fertigprodukten für Flachdächer sowie die Preise für Verzinkungen, Dachziegel und Dachfenster.



