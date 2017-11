(mth) - Wie verschiedene Luxemburger Medien am Dienstag übereinstimmend meldeten, steht die Fassadenbau-Firma Sermelux aus Kehlen vor der Insolvenz. Rund 80 Mitarbeiter riskieren, ihren Arbeitsplatz zu verlieren.

Die im Jahr 2000 gegründete Firma soll in derart schweren finanziellen Schwierigkeiten stecken, dass am vergangenen Freitag ein Konkursantrag gestellt worden sei. Die Insolvenz dürfte in den kommenden Wochen gesprochen werden.

Wie die Gratiszeitung "L'Essentiel" am Dienstag schreibt, seien weder die Personalvertretung noch die Gewerkschaft OGBL darüber informiert gewesen, dass die Firma in finanziellen Schwierigkeiten steckt.