Batipart rachète Novotel et Sofitel à Luxembourg

La société investit et développe des projets dans les secteurs de l'immobilier, de l'hôtellerie et du tourisme en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord.

Le groupe Batipart, dont le siège est à Luxembourg depuis plus de dix ans, a réalisé l'acquisition de deux Sofitel, deux Novotel, du Novotel Suites et d'un immeuble de bureaux de 14.000 m² loué à la Banque européenne d'investissement et à la banque Pictet.



Les deux autres biens sont en construction dans le quartier européen du Kirchberg: le futur hôtel Mama Shelter et un immeuble de 10.000 m² de bureaux dont les livraisons sont programmées en 2020, annonce dans un communiqué le groupe familial fondé par Charles Ruggieri en 1988.



En Europe, le groupe Batipart est présent dans sept pays – Allemagne, Espagne, France, Italie, Portugal, Suisse et désormais le Luxembourg. Par ailleurs, la famille Ruggieri a créé la fondation Juniclair, agréée au Luxembourg depuis 2013, dont l'objet est de soutenir des projets dans l'éducation et l'environnement.